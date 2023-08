Wypadek z udziałem dwóch ciężarówek na obwodnicy Trójmiasta. Jeden pas ruchu zablokowany

Wypadek na obwodnicy. Poszkodowana jedna osoba

We wtorek 29.08.2023 r. około godziny 19:50 strażacy dostali zawiadomienie o wypadku na obwodnicy Trójmiasta na odcinku Gdańsk Osowa i Gdynia Wielki Kack. Na pasie w kierunku Gdyni doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Jak informuje dyżurny na Stanowisku Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, najprawdopodobniej doszło do najechania jednego pojazdu na drugi.

ZOBACZ TAKŻE: Niefortunny wypadek w Kosowie w gminie Przodkowo. Kobieta przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala

W wyniku tego zdarzenia jedna osoba jest poszkodowana i jest już pod opieką jednostki ratowniczo-medycznej. Na obwodnicy przewidziane są utrudnienia. W tym momencie pas ruchu w kierunku Gdyni jest zablokowany, a samochody przejeżdżają lewą stroną jezdni.

ZOBACZ TAKŻE: Wypadek nurka minera na Bałtyku. Marynarka Wojenna ruszyła na pomoc. Na szczęście to tylko ćwiczenia SandyCoast23

Na miejscu działają dwa zastępy straży pożarnej.