Wypas owiec na Olszynce będzie zlikwidowany. Miasto Gdańsk rozwiązało umowę z wykonawcą

Gdańsk. Owce opuszczają Olszynkę. Miasto rozwiązało umowę z wykonawcą

GZDiZ doręczył spółce Kamiś odstąpienie od umowy dotyczące wypasu owiec nad Opływem Motławy.

- Powodem odstąpienia od umowy było niewywiązanie się przez spółkę Kamiś z obowiązków określonych w umowie. Faktycznie spółka spełniła tylko jeden punkt – zamontowała infrastrukturę i wsiedliła zwierzęta w dniu 6 sierpnia 2022 - wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ

Do obowiązków należało ponadto np. zatrudnienie osoby do codziennej opieki nad stadem owiec, zabezpieczenie wszystkich drzew na ogrodzonym terenie czy uzgodnienie z GZDiZ treści tablicy edukacyjnej i przedstawienie jej do zaakceptowania przez GZDiZ – tego także nie uczyniono.

18 sierpnia 2022 na miejscu wypasu owiec odbyła się komisyjna wizja podczas której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji umowy. W związku z tym 22 sierpnia 2022 osobiście doręczono spółce Kamiś pismo wzywające do usunięcia uchybień do dnia 25 sierpnia do godz. 15:00 wskazując także, że niewywiązanie się z obowiązków umownych w określonym terminie będzie skutkowało złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.