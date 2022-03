XLVIII sesja Rady Miasta Gdańska: Wadym Bojczenko, mer Mariupola: "Każdy konwój humanitarny to realna pomoc dla ludzi, na którą oni czekają"

- Podziwiamy waszą odwagę i determinację - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zwracając się w stronę mera Wadyma Bojczenki. - Dziękujemy za to, że dziś walczycie także w naszym imieniu. W 1939 roku pół Europy powiedziało, że nie będzie umierać za Gdańsk. Dzisiaj to Wy, Ukraińcy, umieracie za Europę i europejskie wartości. Należy się Wam nie tylko najwyższy szacunek, ale realne wsparcie i pomoc. I obiecujemy, że będziemy to czynić. Sława Ukrainie!