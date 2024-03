Tomasz Rakowski z PiS: rozwój komunikacji w mieście musi się odbywać w sposób zrównoważony

Tomasz Rakowski ma pomysł na zmiany w komunikacji miejskiej w Gdańsku

- Po pierwsze, zakończymy walkę z kierowcami. Chodzi przede wszystkim o zwężenia dróg, ograniczenia prędkości, szczególnie na głównych arteriach komunikacyjnych, takich jak al. Zwycięstwa, czy al. Grunwaldzka. W związku z tym zlikwiduję zwężenie na al. Grunwaldzkiej w Oliwie, od ul. Kaprów do ul. Derdowskiego, tam gdzie na pasie ruchu mamy w tym momencie parking. Nie będę kontynuował tego projektu, który pojawił się kilka dni temu, odnośnie budowy buspasa od ul. Abrahama do Galerii Bałtyckiej. Jestem także bardzo skłonny do tego, żeby wrócić do ograniczenia prędkości wynoszącej 70 km/h na al. Zwycięstwa – zapowiedział Rakowski.

- Dlatego pierwszą moją decyzją będzie audyt tego systemu. Jeżeli wykaże on, że możemy ten system naprawić, możemy go usprawnić, będziemy to robić. A jeżeli okaże się, że efekty takiej zmiany byłyby niewystarczające, to zakupimy gotowe systemy klasy Advanced Traffic Management System, czyli zaawansowane systemy zarządzania ruchem drogowym, które są dostępne i funkcjonują bardzo dobrze w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych – zaznaczył.

Rakowski wymienił też m.in. potrzebę montażu na kluczowych skrzyżowaniach tablic informujących o tym, z jaką prędkością należy się poruszać, aby kolejne skrzyżowanie przejechać na zielonym świetle oraz sekundników, które będą pokazywały czas do zmiany światła na czerwone lub zielone. Stwierdził też, że konieczne jest zbudowanie estakad nad al. Havla i ul. Łostowicką. - To będzie mój priorytetowy projekt i zabezpieczę pieniądze w przyszłorocznym budżecie na to, aby te estakady wybudować – wskazał.