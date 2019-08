Z Gdańska do Odessy. Nowe połączenie z gdańskiego lotniska od 2 listopada 2019.m. Liczymy także na ukraińskich pasażerów - mówią na lotnisku

Linie lotnicze Wizz Air poinformowały o uruchomieniu kolejnych nowych lotów. Tym razem zapowiadają, że polecą do ukraińskiej Odessy. Wizz Air zacznie latać z Gdańska do Odessy 2 listopada 2019 roku.

Loty z Gdańska do Odessy Wizz Air będzie realizował dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Bilety na te połączenia trafiły już do sprzedaży.

W 2019 roku z Gdańska realizowanych będzie w sumie 81 połączeń do 21 krajów. Jest 12 przewoźników, w tym 4 niskokosztowych: Wizz Air, Ryanair, easyJet, Norwegian i 8 tradycyjnych: Lot, Lufthansa, KLM, SAS. Swiss, airBaltic, Eurowings, Finnair.