Zimowa sieć połączeń lotniczych z Gdańska. Wiele ciekawych opcji na wyjazdy, bogata siatka i nowości w rozkładzie

Już wiadomo, że wraz w wiosenną siatką pojawią się nowe połączenia. Wizz Air zapowiedział uruchomienie lotów z Gdańska do Rzymu i Walencji, Finnair będzie latał do Helsinek. Wizz Air wróci z połączeniami do Burgas, Tirany, Splitu i Heraklionu, Ryanair na Santorini, Korfu, do Zadaru, Chani, Lublina, Bristolu, Newcastle i Burgas, Eurowings do Dusseldorfu, a Swiss do Zurychu.