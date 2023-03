Z wizytą u pastora Teodora - w pięknym kościółku u stóp Góry Gradowej w Gdańsku odkryto stare freski

Na barokowym prospekcie organowym z 1766 roku na blasze namalowane są herby fundatorów instrumentu, m.in. Gralathów, Groddecków, Conradich, Schumanów i Buschów.

Barokowy prospekt organowy zachował się, jednak nie ma instrumentu ani mechanizmu poruszającego figurkami. W 1943 roku został wywieziony w kierunku Bytowa, potem ślad po nim zaginął.

- W krajach skandynawskich i na zachodzie Europy zamyka się kościoły, ponieważ budynek obniża wartość działki, więc są one burzone, a sprzęty wyprzedaje się. Myślałem o tym, żeby kupić taki instrument i zaadaptować go u nas, ale dowiedziałem się, że organy budowane są do konkretnego wnętrza, więc jest to niemożliwe.