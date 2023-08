Zabójczo piękna zieleń i dawny Gdańsk w Zielonej Bramie

Zatrzymajmy się teraz przed obrazem Michaela Carla Gregoroviusa „Brabank” z 1838 roku. Widzimy miejsce, w którym od wieków naprawiano w Gdańsku statki, jeszcze przed powstaniem tam stoczni w 1827 roku.

Na wystawie zobaczymy też inny obraz tego artysty „Wjazd księcia koronnego Fryderyka Wilhelma do Gdańska”.

- Jest on połączeniem malarstwa rodzajowego i weduty - wyjaśnia Beata Sztyber. - Widzimy ulicę Długą z perspektywy Bramy Długoulicznej, w głębi zaś Ratusz Głównego Miasta i Długi Targ. Architektura tworzy tło tytułowej scen wjazdu. Autor umieścił królewską parę obserwowaną przez tłum mieszczan, którzy tak naprawdę są tematem przedstawienia. Grupki mieszkańców miasta wypatrują królewskiego powozu, część wiwatuje z entuzjazmem, a niektórzy, zwłaszcza ci, którzy nie załapali się na miejsce z dobrym widokiem i nie znaleźli dogodnego miejsca do obserwacji, przechadzają się spokojnie po ulicy Długiej. Twarze ludzi na pierwszym planie ukazane są bardzo dokładnie, prawdopodobnie są to portrety konkretnych osób. Być może znaczenie ma też scenka psiej potyczki pokazana w prawym górnym rogu, która może stanowić trudny dziś do odczytania komentarz albo po prostu jest urozmaiceniem sceny.