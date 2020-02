Zabudowa terenów stoczniowych w Gdańsku. Pół roku na wypracowanie kompromisu między oczekiwaniami inwestora a wymogami UNESCO

- To podobna wysokość do innych budynków stojących w tej okolicy. To co proponujemy nie jest jakąś wyalienowaną strukturą – stwierdził dyrektor projektu SCD Gerard Schuurman, podczas spotkania w byłym budynku dyrekcji.

Na taką zabudowę w obrębie Stoczni Cesarskiej absolutnie nie zgadza się pomorski konserwator zabytków. Argumentuje to ryzykiem zaburzenia historycznego charakteru terenu poprzemysłowego oraz powołuje się wpis do rejestru zabytków. Przypomnijmy, że negocjacje prowadzone są w trakcie rozpoczętej procedury wpisu terenów na listę UNESCO, która wymaga sporządzenia tzw. planu zarządzania. Porozumienie pomiędzy zainteresowanymi stronami jest jednym z elementów niezbędnych do jej przejścia.