Zima nie zniechęciła mieszkańców do spacerów po Sopocie. Zachwyciła też urodą w parku Reagana w Gdańsku! RK

Choć w niedzielę 7 stycznia termometry wskazywały w Trójmieście temperaturę nawet minus siedem stopni Celsjusza, nie zniechęciło to mieszkańców i turystów do spacerów w centrum Sopotu. Z kolei mniej liczni amatorzy spędzania czasu na świeżym powietrzu, którzy wybrali się do parku Reagana w Gdańsku, zastali w nim zimowe, bajkowe widoki.