Zmiany we władzach Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko. Po raz kolejny w tym roku odwołano zarząd

- W Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko" sprawy ponownie nabrały tempa - skomentował radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski, który od miesięcy jest zaangażowany w pomoc mieszkańcom. Mieszkańcy poinformowali mnie o dzisiejszych zmianach w składzie zarządu, które dają nadzieję na wprowadzenie koniecznych zmian w działalności spółdzielni. Niestety zgodnie z przewidywaniami obstrukcja byłego prezesa Grzegorza Harasymiuka uniemożliwia wejście do siedziby nowym członkom zarządu, a nawet policji. Dla mnie jako radnego jest to sytuacja niedopuszczalna by szeregowy pracownik spółdzielni jakim jest obecnie pan Harasymiuk blokował działanie legalnemu nowowybranemu zarządowi. Do tego dochodzą potężne emocje mieszkańców, którzy od lat walczą o swoje mieszkania. Sytuacja jest rozwojowa, miejmy nadzieję, że jeszcze dziś nowy zarząd będzie mógł zacząć działać w Spółdzielni - dodał radny PiS.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że przy ul. Płockiej doszło do konfliktu. Poprzedni zarząd spółdzielni nie chce wpuścić do budynku członków nowego zarządu. Aby nie doszło do eskalacji konfliktu, oficer dyżurny na miejsce skierował policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo uczestników sporu oraz sprawdzają, czy nie dochodzi do łamania obostrzeń związanych z COVID-19. Przebieg interwencji i zachowanie osób biorących w niej udział jest nagrywany przez policjantów. Materiał zostanie przekazany do jednostki prowadzącej sprawę - mówi st. asp. Karina Kamińska.