Zwiększone kontrole policji przed bramkami na A1. W weekendy wjazd na autostradę jest darmowy

Zawieszenie poboru opłat na odcinku autostrady A1 między Toruniem a Gdańskiem obowiązuje od północy z 30 czerwca na 1 lipca, do poniedziałku 3 lipca 2023 r. do godziny 12.00. Takie same zasady mają obowiązywać w kolejne weekendy lipca i sierpnia od godziny 12:00 w piątki do godziny 12:00 w poniedziałki, a także w pierwszy weekend września.