3-letnie dziecko błąkało się samo po Oruni. Rodzice zorientowali się po kilku godzinach Andrzej Kowalski

3-latek bez opieki przebywał w okolicy jednego ze sklepów w dzielnicy Orunia w Gdańsku. Do sytuacji doszło w sobotę, 8 lipca, kiedy to jeden z przechodniów zgłosił to policjantom. Rodzice zdezorientowanego chłopca zgłosili jego zaginięcie dopiero po kilku godzinach. Dziecko trafiło pod opiekę rodziny zastępczej.