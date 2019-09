5. Bieg Czyste Miasto Gdańsk. Zadbaj o swoje miasto, pomagaj zwierzętom [program zawodów]

Bieg główny w tej edycji rozgrywany będzie na dystansie 5 km (obowiązuje w nim limit 300 osób, nawierzchnia trasy jest mieszana). Rozpocznie się on o godz. 14. W czwartek o północy zakończyła się rejestracja internetowa. Możliwe jest jeszcze zapisanie się do zawodów w biurze, które w sobotę będzie czynne od godz. 9.30. Wpisowe w biegu głównym wynosi 45 złotych.

5. Bieg Czyste Miasto Gdańsk to sportowe zawody o charakterze rodzinnego pikniku. W 2018 roku na starcie stanęło aż 2 tysiące osób. Na tych, którzy ukończą biegi czekają wyjątkowe medale. Będą to naturalne, drewniane krążki. Uczestnicy biegu głównego w pakiecie startowym otrzymają piłeczkę do masażu i terapii mięśniowo-powięziowej. To maleństwo służy nam do wykonywania automasażu, za pomocą którego rozbijane są zgrubienia powstałe na tkance łącznej. Dodatkowo wzmaga się produkcja kolagenu, a sama powięź staje się elastyczniejsza. Elastyczność powięzi wpływa na zapobieganie bólu oraz chroni przed kontuzjami, dodatkowo również dzięki rolowaniu zwiększa się ruchomość stawów, poprawia kurczliwość mięśni, a sam proces regeneracji organizmu po wysiłku trwa znacznie krócej.

Bieg Czyste Miasto Gdańsk - program - sobota, 21 września

Biegi dzieci i młodzieży