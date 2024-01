Zimowe bieganie po plaży w Sopocie. Cykl trzech imprez z rosnącymi dystansami rozpoczyna się 20 stycznia 2024 roku

Bieg po plaży w Sopocie 20 stycznia 2024

Zimowy Bieg po Zdrowie na 4 km to propozycja aktywnego spędzenia weekendu w jednym z najpiękniejszych miejsc Sopotu. Trasa zawodów prowadzi po plaży do granicy z Gdynią i z powrotem. Bieg kończy się w miejscu startu, czyli tuż obok sopockiego mola. Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. Zapisy są możliwe na platformie elektronicznezapisy.pl do środy, 18 stycznia do godz. 22.00. Do udziału w biegu można się zapisać także na miejscu, w biurze zawodów w muszli koncertowej na skwerze Kuracyjnym.

Opłata startowa wynosi 40 złotych. Mieszkańcy Sopotu z Kartą Sopocką zapłacą 30 zł, a osoby, które w dniu biegu ukończyły 65 lat biorą udział w wydarzeniu za darmo. Od godziny 10.00 do 11.45 w muszli koncertowej przy molo będzie działało biuro zawodów. Organizatorzy zapewniają na miejscu szatnię damską i męską, a także depozyt.