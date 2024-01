Archiwum Państwowe w Malborku stanie się częścią AP w Gdańsku. Jednostka jednak nadal będzie działała w zamkowych murach

Archiwum Państwowego w Malborku już nie będzie. To kwestia nazwy

Archiwum związane z Malborkiem dłużej niż Muzeum Zamkowe

Wobec zdecydowanie większego nasycenia archiwaliami oraz korzystniejszego położenia w 1951 roku wysunięto inicjatywę przeniesienia archiwum do Malborka i ulokowania go na terenie zamku. Projekt ten spotkał się z poparciem władz miejskich Malborka, które wyraziły zgodę na bezpłatne przekazanie do dyspozycji Archiwum Państwowego wytypowanych pomieszczeń zamkowych. Z dniem 8 marca 1952 r. siedziba Powiatowego Archiwum Państwowego została przeniesiona z Elbląga do Malborka – można przeczytać na stronie internetowej archiwum.

- Naczelny dyrektor ma świadomość znaczenia Archiwum Państwowego w Malborku, a do końca 2017 r. Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku dla lokalnej społeczności. Właśnie z tego względu dąży do utrzymania, w jak najszerszym zakresie, działalności archiwalnej w dotychczasowej lokalizacji. Nie zmienia to faktu, że archiwum to było najmniejszą jednostką organizacyjną sieci archiwów państwowych oraz nigdy nie posiadało własnej siedziby umożliwiającej prowadzenie właściwej działalności archiwalnej – przypomina Maciej Prusiński.

Dla podkreślenia, że pomimo przeprowadzki jest to „archiwum w Elblągu z siedzibą w Malborku, takie określenie znajdowało się w nazwie aż do końca 2017 r. Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 stycznia 2018 r. jednostka otrzymała nazwę Archiwum Państwowe w Malborku.

Niespełna 2400 metrów bieżących materiałów archiwalnych

- Główne zadania archiwów państwowych to gromadzenie, zabezpieczenie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych. Problem w Malborku jest taki, że nie ma już rezerwy magazynowej. Dlatego po rozmowach z naczelnym dyrektorem ustaliliśmy, że rozwiązaniem będzie połączenie z Gdańskiem, by nowe akta z przedpola archiwalnego trafiały do AP w Gdańsku, które ma rezerwą magazynową. A zasób historyczny, póki co, będzie udostępniany w Malborku – wyjaśnia nam Małgorzata Janusz.

Pod pojęciem „przedpola archiwalnego” rozumie się w tym przypadku jednostki organizacyjne działające na terenie byłego województwa elbląskiego, które wytwarzają dokumentację i w określonym czasie muszą przekazywać ją do AP w Malborku. To na przykład urzędy stanu cywilnego, sądy, prokuratury, instytucje kultury.

Jak wyjaśnia NDAP, zasób AP w Malborku stanowi jedynie 2394 metrów bieżących materiałów archiwalnych (149 574 jednostek archiwalnych). Dla porównania – AP Gdańsk to ponad 10,5 kilometra bieżącego materiałów (904 859 jednostek archiwalnych).