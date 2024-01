Atak zimy i trudna sytuacja na drogach! Wiatr i opady śniegu utrudniają jazdę autem

Gęsto padający śnieg i ograniczona widoczność. Uważajcie!

Jak informował w południe dyżurny punktu informacji drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA, warunki do jazdy na głównych arteriach województwa, w tym m.in. obwodnicy Trójmiasta, trasie Kaszubskiej i drodze krajowej nr 7, nie należą obecnie do optymalnych. Ruszając w trasę należy spodziewać się:

widzialności w najlepszym wypadku umiarkowanej, tam gdzie gęsto pada śnieg, złej,

podmuchów wiatru dochodzących do 42 kilometrów na godzinę,

dużego zachmurzenia.

- Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków jazdy - informują przedstawiciele gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jedynym pocieszeniem jest, że temperatura powietrza nie spadła mocno poniżej zera. Utrzymuje się obecnie w okolicach dwóch, czterech stopni Celsjusza.

Na ulicach nie wytworzyła się więc tzw. "szklanka", niezwykle niebezpieczna dla kierowców. Zalega za to w wielu miejscach błoto pośniegowe. Opady śniegu prognozowane są jeszcze co najmniej do południa.