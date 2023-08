Beach soccer 2023. Osiem drużyn marzy o medalach mistrzostw Polski. Emocje na Enerdze Stadionie Letnim w Gdańsku Brzeźnie

Mistrzostwa Polski w beach soccerze w Gdańsku 3-6.08.2023

Mężczyźni również rozpoczną od podziału na czterozespołowe grupy. Do grupy A trafiły KP Łódź (ma zaliczone na starcie 2 punkty za miejsce w Ekstralidze), FBS Kolbudy, FC 10 Zgierz (mają po 1 punkcie) i Hemako Sztutowo. W grupie B zagrają MOSiR Michałowo (2 punkty), SAP & Dragon Bojano, BSC Boca Gdańsk (1 punkty) oraz UKS Milenium Gliwice. Tutaj warto przyglądać się takim zawodnikom, jak Bruno Xavier (KP Łódź), Edu Suarez (KP Łódź), Ardil Chiky (FC 10 Zgierz) oraz Axel Damm (FC 10 Zgierz).

Rozłożone na cztery dni finały mistrzostw Polski w plażowej piłce nożnej jako pierwsze rozpoczynają kobiece drużyny. W piątek, 4 sierpnia do gry wejdą mężczyźni. W obu przypadkach na Enerdze Stadionie Letnim pojawi się po osiem zespołów. Wśród pań to najlepsze ekipy wyłonione w drodze eliminacji, a wśród panów czołowa ósemka tabeli Ekstraligi beach soccera.

Mistrzostwa Polski są kolejną sportową imprezą realizowaną na Enerdze Stadionie Letnim. Piaszczysty obiekt promuje aktywność fizyczną i zaprasza wszystkich odpoczywających na Wybrzeżu kibiców na trybuny. Wstęp jest bezpłatny. Znany w Trójmieście przez stadion otrzymał wsparcie w ramach inicjatywy „Orlen dla Pomorza”.

- Dzięki sponsorom takim jak Energa możemy dalej realizować ten projekt, możemy to robić coraz lepiej i rozwijać go. Dziękujemy Enerdze za zaufanie i dobrą energię, która na pewno pomoże nam w realizacji pomysłów. A tych nie brakuje. Piłki ręcznej plażowej uczyliśmy już młodzież z całej Polski w ramach projektu „Drużyna Energii”. Atrakcji w tym sezonie na pewno nie zabraknie, zapraszamy aż do września - mówi Artur Siódmiak, pomysłodawca i operator stadionu.