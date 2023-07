Bieg Poland Business Run 2023 na błoniach w Krakowie, ale także w wirtualnej wersji. Wśród beneficjentów dwoje osób z Pomorza

Wirtualny bieg sztafetowy w ramach Poland Business Run 2023

Zawody Poland Business Run rozegrane zostaną wokół krakowskich Błoń 3 września 2023 roku. To bieg sztafetowy, czyli pięć osób w każdej z drużyn będzie miało do pokonania 4 km. Limit uczestników w tradycyjnej formule został już wyczerpany, ale wciąż można wziąć udział w wirtualnym biegu. Do 31 sierpnia można dołączyć do biegu z pakietem Virtual Eco (opłata startowa wynosi 425 zł netto/1 drużyna, 459 zł brutto).

Wystarczy zebrać 5-osobową drużynę i 3 września 2023 roku przebiec 5x4 km, a czas zmierzyć za pomocą aplikacji. Tradycyjnie pomoc trafi również do beneficjentów z Pomorza.

Pan Wojciech ma 53 lata, w ubiegłym roku amputowano mu nogę z powodu sepsy. Problemy zdrowotne miały ogromy wpływ na jego życie, ale nie poddał się. Choruje na cukrzycę i polineuropatię. Jest po udarze. Ma trudności w chodzeniu o protezie, co znacznie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu.