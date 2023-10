Bieg Niepodległości 2023 także w Sopocie. Start na skwerze Kuracyjnym 12 listopada punktualnie o godz. 12.00 Rafał Rusiecki

Bieg Niepodległości w Sopocie rozpocznie się na skwerze Kuracyjnym materiały prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie zaprasza aktywne osoby do udziału w uczczeniu 105. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerennego bytu państwowego. W Gdyni i Gdańsku zawodnicy ścigać się będą na ulicach w sobotę, 11 listopada, a w kurorcie Bieg Niepodległości zaplanowano na plaży w niedzielę, 12 listopada 2023 roku. Do wyboru są dwie trasy: krótsza to pętla 4 km, a wariant dłuższy to pokonanie tej pętli dwukrotnie.