Bieg przeszkodowy przy molu w Sopocie. Zawody ninja w kultowym miejscu kurortu w sobotę, 12 sierpnia 2023 roku

Bieg przeszkodowy OCR 100 przy molu w Sopocie 12.08.2023

100-metrowy tor najeżony przeszkodami po raz pierwszy pojawił się na Skwerze Kuracyjnym sopockiego mola. Tor jest tak ustawiony, że jego część wchodzi na płytę słynnego drewnianego obiektu, co dodatkowo wzmacnia atrakcyjność zawodów dla samych zawodników i kibiców. Wysportowani zawodnicy zmierzą się w kategorii pro, a pozostali, których z roku na rok przybywa, w kategorii open. Zawody w Sopocie wyłonią czterech zwycięzców: kobietę i mężczyznę w obu wspomnianych kategoriach.

Przygotowany tor składa się z 12 widowiskowych przeszkód. To przeszkody certyfikowane przez Międzynarodową Federację Sportów Przeszkodowych (Fédération Internationale de Sports d’Obstacles). Zawodnicy będą rywalizować parami, co powinno jeszcze bardziej przyczynić się do spektakularności tego widowiska. Najlepsi na świecie, w tym zawodnicy z Polski, pokonują ten tor poniżej 40 sekund. Poprawność pokonywania poszczególnych przeszkód jest skrupulatnie sprawdzana przez doświadczonych sędziów OCR Polska.