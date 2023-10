Biegacz Krzysztof Różnicki walczy o powrót po kontuzji ścięgna Achillesa. Trwa zbiórka na operację w klinice w Londynie

Zbiórka na operację stopy Krzysztofa Różnickiego z Cartusii Kartuzy

20-letni Krzysztof Różnicki to jeden z talentów lekkoatletycznych, przed którym rysuje się świetna kariera. A ta rysowała się znakomicie do sezonu 2021. Reprezentant Cartusii Kartuzy odnosił kolejne sukcesy, ustanawiając juniorskie rekordy Polski w biegu na 800 metrów. Tak było 20 czerwca 2021 roku w Chorzowie, gdzie w memoriale Janusza Kusocińskiego z czasem 1.44,51 ustanowił nowy rekord Polski U-20 w biegu na 800 metrów.

- Zabiegi w Warszawie nie przyniosły żadnego skutku, a wręcz odwrotnie. Nie jestem specjalistą od spraw medycznych. Konsultowaliśmy się z czterema lekarzami zagranicznymi. Przypadek Krzyśka oceniali lekarze z Bolonii, Grecji i Manchesteru. Musimy teraz to naprawić w Londynie. Chłopak powinien już dwa sezony biegać, a nie zbierać na takie zabiegi - mówi nam Krzysztof Król , klubowy trener Różnickiego.

Zbiórka na operację Krzysztofa Różnickiego dostępna jest na stronie Pomagam.pl.

Zabieg i powrót z Anglii do Polski wyceniony został na 110 tysięcy złotych. Bliscy biegacza z Kartuz zdecydowali się uruchomić zbiórkę na portalu Pomagam.pl. W czwartek, 5 października 2023 roku udało się zebrać już połowę tej kwoty.

- Koszt zabiegu w Londynie wraz z transportem to około 110 000 zł. To kwota znacznie przekraczająca możliwości 20-latka. Wierzymy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy tak jak my wierzą w powrót Krzysia na najwyższy poziom i zechcą dać mu tą ostatnią szansę. Przed sobą ma jeszcze kilkanaście lat kariery i jeżeli tylko zdrowie pozwoli być może kilka igrzysk olimpijskich - napisali założyciele zbiórki.