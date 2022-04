Blisko dekada bez Ekstraligi w Gdańsku. Dlaczego Zdunek Wybrzeże stało się pierwszoligowym średniakiem?

Kiedyś mówiło się, że Wybrzeże Gdańsk to zespół zbyt mocny na pierwszą ligę, ale zbyt słaby na Ekstraligę. O ile ten drugi punkt się w ogóle nie zmienił, o tyle trudno w kontekście gdańszczan w jakiejkolwiek konfiguracji użyć słowo "mocni". Wraz z upływem czasu i mijającymi latami Wybrzeże stało się ligowym średniakiem, który nie jest wymieniany w gronie drużyn mających aspiracje jazdy w PGE Ekstralidze.

Tak naprawdę blisko awansu było tylko w 2017 roku, gdy trenerem Wybrzeża był Mirosław Kowalik. Wtedy prowadzony przez niego zespół doszedł do finału play-off, jednak w nich lepsza okazała się Unia Tarnów. Wybrzeże miało jeszcze szansę w barażu z Get Well Toruń, lecz i w tym przypadku lepsi byli rywale.

Na pustym baku nie pojedziesz

Wiadomo, że najłatwiej za niepowodzenia zrzucić winę na trenera lub zawodników, natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że żużel jest niezwykle drogim sportem i o sukcesie (lub nie) często decyduje czynnik niekoniecznie ludzki. Nieprawdopodobną rolę odgrywa sprzęt. A przecież im lepszy, tym więcej trzeba za niego zapłacić. Zawodnicy co roku czynią spore inwestycje, kupują nowe motocykle, silniki, które potem trzeba na bieżąco serwisować, pielęgnować. Tylko, że jeśli pewnego razu braknie pieniędzy w portfelu, natychmiast przełoży się to na wyniki.