Zdunek Wybrzeże Gdańsk nie patrzy w metryki żużlowców. "Stawiamy na przydatność do zespołu"

Transfery Zdunka Wybrzeża Gdańsk na sezon 2024

- Kierowaliśmy się przydatnością do drużyny oraz potencjałem punktowym. Tak się akurat złożyło, że trzech jest z jednego klubu. Taki zbieg okoliczności. Musieliśmy wymienić pozycję U-24, gdzie zawodników, w których widzimy potencjał, za wielu nie ma. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to Tom Brennan (22 lata - przyp.) nie będzie zawodnikiem tylko na jeden sezon, a sportowcem z perspektywami na dłuższe starty. Robiąc przegląd, akurat tak się ułożyło, że trzech z Łodzi. Nie jest to również celowy zabieg, żeby osłabiać Orła. Za dużej wagi bym nie przywiązywał, że dobrze się znają, bo obecnie zawodnicy ścigają się w różnych klubach w Europie. Na pewno łatwiej jest komuś przyjść do drużyny, gdzie kogoś się zna, niż wchodzić w zupełnie obce środowisko. Z Nicolaiem wszyscy zawodnicy się znają, więc to wartość dodana. Mieli ze sobą kontakt, więc nie będzie to zlepek zupełnie obcych sobie ludzi - argumentuje Eryk Jóźwiak.

- Jeżeli chodzi o Nielsa, to zawsze solidny sportowiec ze stałą punktową. W sezonie 2023 był 14 zawodnikiem 1 ligi (ze średnią na bieg 1,956 - przyp.). Nie jest to więc zawodnik, który musi się odbudować. Na pewno Krzysiu Kasprzak ma do udowodnienia, że nie schodzi ze sceny, co niektórzy mu już wróżyli. Liczymy, że pójdzie śladami Przemka Pawlickiego i Krzyśka Buczkowskiego. Że to nie jest równia pochyła. Że pościga się jeszcze kilka lat. Mateusz Tonder to chłopak na dorobku swojej żużlowej kariery. Kto by nie przyszedł, na przykład Szymon Szlauderbach, to poruszamy się na tym samym poziomie. Mateusz może się jeszcze bardziej rozwinąć. W żużlu mamy tak, że musimy kontraktować zawodników, kiedy jeden sezon jeszcze się nie skończył. Zawsze owiane jest to ryzykiem. Taki to już sport. Dodatkowo musimy poruszać się na rynku, jaki jest. Trzeba pozytywnie się na to zapatrywać. A jak będzie, to tory to zweryfikują. Nie wiemy jeszcze, jak zawodnicy będą wyglądać w kwietniu, bo rozmawiamy w listopadzie 2023 roku. Mówię tutaj o wszystkich żużlowcach, nie tylko o naszych. Tory zweryfikują, kto będzie rządził i dzielił, a kto będzie musiał walczyć o utrzymanie - przekonuje trener gdańskich żużlowców.

Zawodnicy Zdunka Wybrzeża już rozpoczynają przygotowania pod kątem sezonu 2024. Żużlowcy zagraniczni oraz spoza Gdańska będą monitorowani pod kątem postępów w ćwiczeniach. Na początku listopada wszyscy przejdą testy, które później będą wyznacznikiem ich progresu. Na miejscu przygotowywać się będą juniorzy i treningi potrwają aż do marca. Zima upłynie w klubie pod znakiem uporządkowania spraw organizacyjnych i warsztatowych.