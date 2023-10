Niels Kristian Iversen nowym żużlowcem Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Kolejny doświadczony zawodnik zasila gdański klub

Transfery Wybrzeża Gdańsk na sezon 2024

- Sezon indywidualnie był w moim wykonaniu przyzwoity, ale wiem, że mogę pojechać lepiej. Taki jest mój cel. Chcę nie tylko utrzymać dotychczasowy poziom, ale jeszcze się poprawić. Miałem naprawdę niewiele wpadek, a najsłabszy występ zaliczyłem w Gdańsku, gdzie zdobyłem 7 punktów. Forma była równa i to dobra rzecz, ale plan jest taki, aby tych wpadek nie było w ogóle. Myślę, że Gdańsk to dla mnie bardzo dobry wybór i zrobię tu krok do przodu. Jeśli chodzi o tutejszy tor, może nie należy do moich najbardziej ulubionych, ale jestem przekonany, że po kilku treningach odkryję wszystkie jego tajemnice - opowiada dla oficjalnej strony klubu Niels-Kristian Iversen.

Wyjaśnia przy tym różnicę w poziomie Ekstraligi i 1 Ligi Żużlowej.

- Na pewno nie powiem, że jest lżej, choć oczywiście Grand Prix i Ekstraliga to absolutnie najwyższy poziom. Obraziłbym jednak wielu ludzi, gdybym powiedział, że w 1. Lidze Żużlowej nie ma się z kim ścigać. Niby był to krok w tył, ale poziom jest naprawdę wysoki, a w dodatku ścigam się na torach, na których do niedawna byłem rzadko, albo nie byłem nigdy. I to jest wyzwanie, które też mnie nakręca. Wypadłem ze ścisłego grona najlepszych, w dużej mierze przez kontuzje, ale ostatni czas to dla mnie progres. Wiem, że nie jest łatwo wrócić do elitarnego grona, ale nigdy nie mów nigdy. Na ten moment najważniejszą dla mnie rzeczą jest zdobywać jak najwięcej punktów dla Wybrzeża i dla pozostałych drużyn, które będę reprezentował. Daję z siebie wszystko, bez względu na to dla kogo się ścigam - wyjaśnia 41-letni Duńczyk.