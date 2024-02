Na Zaspie będzie kolejne przejście dublujące tunel? Gdańsk wraca do pomysłu sprzed niemal 2 lat. Pierwsze podejście zakończyło się fiaskiem Stanisław Balicki

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wraca do pomysłu wybudowania przejścia dla pieszych przez Al. Rzeczypospolitej na granicy Zaspy i Wrzeszcza. Istniejący tu od lat 80. tunel pod dwupasmową aleją z torowiskiem tramwajowym nie jest wyposażony w windy, przez co stanowi barierę dla osób z niepełnosprawnościami. To kolejne podejście do tego pomysłu. Poprzedni przetarg na budowę przejścia został unieważniony po tym jak wpłynęła jedna oferta przekraczająca przekraczająca planowany budżet o blisko 3 mln zł.