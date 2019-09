CLJ U-17. Lechia Gdańsk była skuteczniejsza od Arki Gdynia. Hat-trick Kacpra Urbańskiego [zdjęcia]

Biało-zieloni strzelili aż pięć goli, ale ten mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Już na początku spotkania moment niefrasobliwości w defensywie sprawił, że to Arka miała rzut karny. Do piłki podszedł Oskar Zaryczański, ale Stefan Chmielewski popisał się świetną obroną.

Po początkowych minutach przewagi Arki potem do głosu doszli biało-zieloni. Tym razem to Lechia miała rzut karny, a Kacper Urbański zamienił go na gola. Zresztą to był wyróżniający się zawodnik tego spotkania, które zakończył z hat-trickiem.

Lechia już po pierwszej połowie prowadziła 3:1, a na początku drugiej strzeliła czwartego gola. Żółto-niebiescy walczyli do końca, ale ostatecznie wysoko przegrali. W tabeli Arka zajmuje drugie miejsce (13 punktów), a Lechia piąte (8 punktów).

- Momentami dominowaliśmy w tym meczu, ale Arka też miała swoje momenty i potrafiła nam zagrozić. Mecz był pod naszą kontrolą, ale gdyby rywale wykorzystali swoje okazje, to końcówka mogła być nerwowa. Najbardziej jednak cieszę się z tego, że widzę postępy u moich zawodników, zarówno w grze indywidualnej jak i drużynowej - ocenił Marek Zieńczuk, trener Lechii.