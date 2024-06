Lechia Gdańsk zmieni plany i jednak ma zagrać z Legią. Wygrany mecz z Tylko Lechią Gdańsk. Szymon Grabowski: Na niektórych trzeba poczekać

- Pojedziemy do Cetniewa dzień wcześniej, żeby spokojnie się rozgościć i już w poniedziałek zacząć pracę na pełnych obrotach – wyjaśnia w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Szymon Grabowski, trener Lechii. – Szczegółów integracji na razie nie chcę ujawniać, ale to będzie połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Zgrupowanie w Cetniewie zaplanowane było do 7 lipca, ale może skończyć się dzień wcześniej. Właśnie w sobotę (6 lipca) biało-zieloni mają zagrać mecz sparingowy z Legią w Warszawie. Jest coraz więcej szans, że do tej gry kontrolnej dojdzie, ale trwa jeszcze oczekiwanie na oficjalne potwierdzenie przez klub ze stolicy. W takiej sytuacji piłkarze Lechii po sobotnim meczu nie jechaliby już do Cetniewa tylko wrócili bezpośrednio z Warszawy do Gdańska. 10 lipca, w środę biało-zieloni mają zagrać z Chojniczanką, ale tutaj też może dojść do zmian. Za to na pewno Lechia ostatni sparing rozegra z Wisłą Płock we Włocławku. Tylko, że mecz odbędzie się nie w sobotę 13 lipca, ale dzień wcześniej. A to dlatego, że właśnie w piątek (19 lipca, godz. 20.30) Lechia zacznie sezon w PKO Ekstraklasie meczem ze Śląskiem we Wrocławiu.