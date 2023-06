Co ciekawego na 51. Memoriale Józefa Żylewicza? Lekkoatletyczne Grand Prix Gdańska w sobotę, 10 czerwca 2023 roku

Lekkoatletyczny Memoriał Józefa Żylewicza 10.06.2023

- W 2023 roku memoriał Józefa Żylewicza został włączony do cyklu World Athletics Continental Tour Challenger, a wyniki zawodników będą zaliczane do klasyfikacji światowej federacji EA. Start w memoriale jest dla polskich lekkoatletów jedną z głównych eliminacji do imprez mistrzowskich, co gwarantuje wysoki poziom sportowy. Pokazując gwiazdy lekkiej atletyki pragniemy promować tę najważniejszą dyscyplinę olimpijską w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży. Ważne też jest promowanie współzawodnictwa paraolimpijczyków PFRON Cup w ramach programu „Integracja przez Sport” - mówi Stanisław Lange, organizator i dyrektor KL "Lechia" Gdańsk.

Sportowe wyzwania z udziałem profesjonalistów rozpoczną się w sobotę, 10 czerwca 2023 roku od godz. 17. Warto jednak wcześniej pojawić się na Stadionie Lekkoatletycznym i Rugby. Organizatorzy przygotowali festyn z myślą o rodzinach z dziećmi. Początek wspólnego celebrowania wolnego czasu od godz. 14. Do godz. 16.30 najmłodsi będą mogli sprawdzić swoją sprawność uczestnicząc w zabawach w ramach sześciu sekcji lekkoatletycznych.