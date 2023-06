Rekordy życiowe lekkoatletów z Pomorza na 51. Memoriale Józefa Żylewicza w Gdańsku | ZDJĘCIA

51 Memoriał Józefa Żylewicza. Grand Prix Gdańska 2023

250 czołowych lekkoatletów z Polski w sobotę, 10 czerwca 2023 roku już po raz 51 uczciło pamięć Józefa Żylewicza (1912-1961), wybitnego trenera i działacza, który był jednym z twórców KS "Lechia" Gdańsk, a następnie silnej lekkoatletycznej reprezentacji Polski. Dla wielu sportowców start w Gdańsku był okazją do uzyskania wskaźników kwalifikacyjnych na międzynarodowe zawody, wszak "Żylewicz" doczekał się włączenia do World Athletics Continental Tour Challenger, a wyniki zawodników zaliczono do klasyfikacji światowej federacji EA. A w tym ostatnim przypadku to nawet 45 dodatkowych punktów.

- W Gdańsku nie raz już biłem rekordy życiowe. Postaram się więc pobić 80,10 - mówił przed startem oszczepnik Dawid Wegner. Okazało się, że nie były to czcze przechwałki. Lekkoatleta poprawił się znacząco, uzyskując odległość 82,21 m.