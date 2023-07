Ośmioro lekkoatletów z Pomorza w fińskim Espoo powalczy w lipcu 2023 roku o medale mistrzostw Europy U-23

Pomorze na mistrzostwach Europy U-23 w lekkoatletyce

Aleksandra Formella (bieg na 400 metrów) z SKLA Sopot, Olimipa Breza (bieg na 5000 metrów) z KUKS-u Remusa Kościerzyna, Beata Niemyjska (bieg na 10 000 metrów) z LKS-u Zantyru Sztum, Julia Koralewska (bieg na 3000 metrów z przeszkodami) z AZS-u AWFiS-u Gdańsk, Martyna Dobrowolska (rzut dyskiem) z AZS-u AWFiS-u Gdańsk i Edyta Bielska (siedmiobój) z SKLA Sopot oraz Jakub Szymański (bieg na 110 metrów przez płotki) z SKLA Sopot i Maciej Megier (bieg na 3000 metrów z przeszkodami) AZS-u AWFiS-u Gdańsk to pomorscy lekkoatleci, którzy w połowie lipca rywalizować będą w aglomeracji Helsinek na mistrzostwach Europy U-23.

- To dla mnie w tym sezonie priorytetowa impreza. Podczas mistrzostw Polski we Włocławku pokonałem 110 metrów przez płotki w 13,56 oraz 13,54 i zgodnie z planem uzyskałem najlepsze wyniki w sezonie. Cieszę się bo to naprawdę dobry prognostyk przed występem w Espoo – mówi Jakub Szymański, który obecnie jest czwarty na europejskich listach.