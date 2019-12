Co z remontem tunelu w przejściu podziemnym przy gdańskim Dworcu Głównym? PKP PLK zapewnia - nie ma opóźnienia

- Codziennie korzystam z tego tunelu, i póki co remont wygląda na daleki od zakończenia. Właściwie wylany jest tylko beton pod posadzkę i to nierówną, a przecież PKP PLK zapowiadało, że tunel będzie gotowy do końca stycznia - napisał do nas Czytelnik.

Trwająca od ponad dwóch lat, warta 62 miliony złotych modernizacja peronów dalekobieżnych i przejść podziemnych na Dworcu Głównym w Gdańsku finiszuje. Od dłuższego czasu pasażerowie korzystają z odnowionych peronów i tunelu w gmachu dworca. Aktualnie główne prace koncertują się w przejściu prowadzącym na perony SKM i do dworca PKS. Generują one spore utrudnienia, szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się czy prowadzących dzieci w wózkach. Pasażerowie obserwujący postępy prac są zaniepokojeni ich stanem i dopytują czy zapowiadany od początku inwestycji termin jej zakończenia - do końca stycznia 2020 roku - jest aktualny.

- Na razie w tym tunelu jest jeden wielki rozgardiasz. Posadzka nie położona, wszędzie zwisają kable. Przez to, że nieczynna jest winda przy KFC, wydostanie się lub zejście do tunelu dla pasażerów z ciężkimi walizkami lub rodziców z dziećmi w wózkach to spory wysiłek. Tempo prac wygląda na dość powolne - mówi pan Marcin, gdańszczanin, który codziennie korzysta z tego przejścia w drodze do pracy.