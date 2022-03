Czy komunikacja publiczna w Gdańsku powinna być darmowa dla wszystkich? Eksperci i Radni Miasta Gdańska zabrali głos w tej sprawie

Na terenie Gdańska są już osoby, które korzystają z darmowej komunikacji. Przypomniał o tym jeden z radnych miejskich.

Cezary Śpiewak-Dowbór zaznaczył, że starają się tak dopasowywać taryfę, aby zapewnić możliwie jak najlepszą ofertę za jak najkorzystniejszą stawkę - zwłaszcza osobom, które zdecydują się na bilet miesięczny.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Gdańsk, Kazimierz Koralewski, również nie widzi miejsca na bezpłatną komunikację.

- Milton Friedman w 1975 roku spopularyzował tezę „nie ma darmowych obiadów”. Komunikacja miejska finansowana jest z budżetu miasta, w którym pieniędzy na cele publiczne zawsze jest za mało - mówił Kazimierz Koralewski. - Oczywiste jest, że jeżeli więcej dołoży się do komunikacji publicznej, to mniej będzie np. na remont dróg, po których ta komunikacja się porusza. Popularnie mówi się, że w budżecie kołdra zawsze jest za krótka, bo gdy naciągniesz ją na głowę, to wystają nogi.