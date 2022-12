Czy Zdunek Wybrzeże Gdańsk sięgnie po rosyjskiego zawodnika? Andriej Kudriaszow mógłby wzmocnić rywalizację w zespole

Wiadomo. Rosjanin. Wojna. Nie patrzymy w tamte rejony z uśmiechem na ustach. Raczej z pogardą, życząc obywatelom tegoż kraju jak najgorzej. W przypadku Kudriaszowa nie jest to sytuacja czarno-biała, bo mowa o człowieku, który potępia działania swojego narodu. Co prawda nie mówi o tym głośno i trudno znaleźć wywiady z jego udziałem, natomiast to akurat leży w jego naturze. Raczej stroni od mediów i nie lubi być w centrum uwagi. Inna sprawa, że rozmawiając zakulisowo z kilkoma osobami ze środowiska można odnieść wrażenie, że nie chce mieć więcej nic wspólnego z Rosją.

Ktoś powie, że w 2022 roku wystąpił w jednym meczu ligi rosyjskiej, już po dyskwalifikacji. To prawda, natomiast na tym jego sezon de facto się zakończył. Zrobił to tylko dlatego, by nie otrzymać kary od klubu. Później był zapraszany na kolejne spotkania, ale na różne sposoby odmawiał. Nie chciał bowiem uczestniczyć w rosyjskiej propagandzie. Odbiło się to na jego sytuacji materialnej. Nigdy nie należał do czołowych postaci w polskiej lidze, nigdy nie miał wysokiego kontraktu, a po wybuchu wojny rozważał nawet zakończenie kariery. Ostatecznie nie zakończył. Na razie ma podpisaną umowę z drugoligowym Kolejarzem Opole. Wybrzeże jest jednak w kontakcie z tym klubem. Istnieje opcja wypożyczenia Kudriaszowa.