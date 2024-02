Nad morzem żużlowcy czują się najlepiej. Energa Wybrzeże Gdańsk ponownie na zgrupowaniu we Władysławowie

Zgrupowanie żużlowców Wybrzeża Gdańsk przed sezonem 2024

W planach mamy zajęcia na macie judo, treningi biegowe i w siłowni, testy sprawnościowe oraz zajęcia na pływalni, a także odnowę biologiczną. Pogramy też w halową odmianę piłki nożnej i w tenisa stołowego. Nasi zawodnicy są profesjonalistami, do sezonu przygotowują się od tygodni we własnym zakresie, czy jak w przypadku naszej młodzieży, także z trenerem klubowym. Zgrupowanie ma na celu przede wszystkim zintegrowanie drużyny, budowę relacji oraz omówienie kwestii organizacyjnych

Trener przygotowania fizycznego Jarosław Hulko zadba o odpowiednie zestawy ćwiczeń dla żużlowców Wybrzeża. Przez pięć dni podopieczni menedżera Eryka Jóźwiaka będą wzajemnie się poznawać, a przede wszystkim pracować nad formą na sezon 2024. Ten intensywny czas zamierzają wykorzystać jak najlepiej w ośrodku we Władysławowie-Cetniewie.

Terminarz Speedway 2. Ekstraligi 2024. Osiem klubów rozpocznie rywalizację na torze

Centralny Ośrodek Sportu Cetniewo we Władysławowie przypadł do gustu gdańskiemu klubowi. Żużlowcy wybierają te miejsce już po raz trzeci z rzędu. - Poprzednie zgrupowania pomogły nam scalić grupę i stworzyliśmy sobie naprawdę fajne środowisko do pracy w sezonie. Jestem przekonany, że i tym razem będzie podobnie - wyjaśnia Jóźwiak.