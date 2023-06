Dwa dni z Tyczką na Molo 2023. Sopot przywita byłego rekordzistę świata. Francuz Renaud Lavillenie skoczy na Skwerze Kuracyjnym

XXXVI Tyczka na Molo na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie 23-24.06.2023

Sopocki Klub Lekkoatletyczny zapowiada, że to może być sportowa, polsko-francuska bitwa o kurort. Na Skwerze Kuracyjnym, w reprezentacyjnej części miasta, pojawi się bowiem mierzący 177 cm wzrostu Renaud Lavillenie, który potrafił latać powyżej 6 metrów i bić rekordy światowe. Tyczkarze będą prezentować swoją formę na rozbiegu w piątek, 23 czerwca, a dzień później - w sobotę - rywalizować będą kobiety. Oba konkursy rozpoczną się o godz. 16.30.

Do ciekawie zapowiadającej się polsko-francuskiej konfrontacji dojdzie dokładnie 200 lat od odkrycia uzdrowiskowych walorów kurortu przez Francuza, Jana Jerzego Haffnera! Lekarzowi wojsk napoleońskich ówczesna wieś rybacka do tego stopnia przypadła do gustu, że zapoczątkował jej turystyczno-leczniczy rozkwit.

Kolejny rozdział francuskich akcentów w dziejach Sopotu dopiszą francuscy tyczkarze. Dla 36-letniego Renauda Lavileniego start na molo będzie debiutem. Lata lecą, ale były rekordzista świata z wynikiem 6,16 (w hali w Doniecku 15 lutego 2014 roku) wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Charyzma Francuza pozwalają mieć nadzieję zarówno na wysokie loty, jak i dobrą zabawę.