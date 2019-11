Dzieje się w Trójmieście: koncerty wystawy, spektakle, festiwale [8 - 16 listopada 2019]

W listopadzie tylko temperatura i szybko zapadające ciemności nie zachęcają do aktywności. Zachęca za to trójmiejska oferta kulturalna. W ten weekend można brać udział w Bałtyckich Spotkaniach Ilustratorów czy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych. W Gdańsku trwa też Tydzień Ukraiński, na fanów jazzu czeka również kolejna odsłona 22. Festiwalu Jazz Jantar. A przecież to tylko niektóre z wydarzeń.

Tydzień Ukraiński w Gdańsku Rozpoczął się w Gdańsku Tydzień Ukraiński, coroczna prezentacja kultury ukraińskiej. Odbędzie się w różnych instytucjach i przestrzeniach kulturalnych Gdańska. Celem wydarzenia jest lepsze zaprezentowanie polskiej publiczności współczesnej kultury Ukrainy. Potrwa do 16 listopada.

Zajrzyj do programu Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku. 14. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów Tegoroczne 14. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów upływają w kręgu kultury duńskiej. Czego będą się mogli nauczyć od duńskich ilustratorów mniejsi i więksi Czytelnicy z Polski? Duńskie książki obrazkowe dla dzieci poruszają tematy ważne w nieoczywisty sposób. Podczas tegorocznej edycji spotkań będziemy mieli okazję np. porozmawiać o zachowaniach powszechnie nieakceptowanych, jak puszczanie bąków czy „bekanie”. Czy za pomocą literatury i ilustracji można przekazać dzieciom odpowiednie treści i przemycić tzw. normy społeczne? Jak rozmawiać z nimi w sposób zrozumiały i lekki zarazem opowiedzą nam trzy pokolenia duńskich artystów: Lilian Brøgger, Cato Thau-Jensen i Kamila Slocinska. Spotkania 8,9 i 10 listopada, w późniejszych terminach przewidziane są warsztaty dla grup szkolnych.

22. Festiwal Jazz Jantar W tym tygodniu na 22. Festiwalu Jazz Jantar aż pięć dni grania, czyli dziesięć koncertów. A to wcale nie będzie koniec!

Listopadowe granie rozpocznie się w piątek 8.10 o godz. 20 koncertami awangardowego nowojorskiego tria GRID oraz kwintetu australijskiej basistki Lindy Oh i trójmiejskiego NeoQuartetu.

W sobotę start także o godz. 20, a oba koncerty - wokalistki Yazmin Lacey i tria klawiszow-ca Kamaala Williamsa - będą prezentacjami nowego jazzu brytyjskiego, niejedynymi podczas tej edycji. W niedzielę koncerty rozpoczną się o godz. 19, a wystąpią z solowym recitalem wybitna amerykańska pianistka Myra Melford i znakomity brytyjski zespół Sons of Kemet. 11 listopada tradycyjnie jest na Jazz Jantar dniem polskiego jazzu. Start znów o godz. 19, a usłyszymy trio młodego pianisty Kuby Więcka z doświadczonymi Michałem Ba-rańskim na kontrabasie i Łukaszem Żytą na perkusji oraz premierę nowego programu sopockiego saksofonisty Wojciecha Staroniewicza z gościnnym udziałem norweskiego puzonisty Erika Johannessena. Po chwili oddechu, w czwartek od godz. 19 estoński Peedu Kass Momentum i wielki wybuch, czyli wybitny trębacz Christian Scott aTunde Adjuah.

www.jazzjantar.pl

8-20 listopada, Klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197, bilety 50 - 80 zł

"Jezioro łabędzi" The Royal Moscow Ballet przyjedzie do Polski tej jesieni i pokaże dziesięć razy spektakl „Jezioro łabędzie”. W Gdyni wystąpi 9 listopada. Na piękno przedstawienia baletowego składa się nie tylko doskonała choreografia czy wysoki poziom wykonawczy tancerzy. Spektakl to obraz, w którym taniec, muzyka, kostiumy i scenografia tworzą nierozerwalną całość. Zapewniając najwyższy poziom każdemu z tych aspektów, możemy być pewni, że widz wyjdzie z przedstawienia w pełni zadowolony.

9.11, 19.00, Arena Gdynia, Kazimierza Górskiego 8, Gdynia, bilety od 89 zł Apteka w Klubie Ucho 9 listopada Klub Muzyczny Ucho zaprasza na urodzinowy koncert Jędrzeja „Kodyma” Kodymowskiego, lidera zes-połu Apteka.

Apteka od lat zajmuje czołowe miejsce na polskim rynku muzycznym. Początkowo miała być alternatywnym sposobem spędzania czasu kumpli z liceum, ale wyrosła stając się zespołem legendarnym. Mimo wielu metamorfoz, zmian personalnych, zespół wydał kilka krążków („Synteza”, „AAA...”, „Big Noise”, „Narkotyki”, „Live’92”, „Urojone całe miasto”, „Menda”, „Spirala”) i ma w swoim dorobku setki koncertów, nagrody i wyróżnienia prestiżowych periodyków muzycznych. Ten zespół to trans, psychodelia, rock, niesamowita energia i żywiołowość - o czym najlepiej przekonać się w czasie występów na żywo.

9.11, 20.00, Klub Muzyczny Ucho, ul. Św. Piotra 2, Gdynia, bilety 35 zł - 45 zł

Wystawa aparatow fotograficznych w Hewelianum Od 10 do 17 listopada w Hewelianum odbędzie się wystawa polskich przed- i powojennych aparatów, obiektywów, powiększalników i lamp błyskowych.

Będzie można zobaczyć coś, co według wielu nie było już do zobaczenia, tj. aparat Widok. Przed II wojną światową w prototypowej serii powstało ok. 100 takich aparatów, a wyprodukowano je w zakładzie Kamera Polska. Wydawało się, że nie przetrwał żaden. Okazało się jednak, że jeden egzemplarz uratowano dzięki staraniom rodziny właściciela tego przedwojennego zakładu, czyli Pawła Sobkowskiego. To tam powstawały popularne w latach 30. aparaty Filma, tam pracowano nad konstrukcjami, które miały podbić rynek, czyli właśnie Widokiem czy Ostrowidem.

Wernisaż odbędzie się 10.11 o 14.00 w budynku Wozowni Gdańskiej na II piętrze. Dolny parking przy wjeździe do Hewelianum będzie tego dnia bezpłatny. Można też zaparkować na parkingu szutrowym na początku ul. Generała Antoniego Giełguda. Na wernisażu pojawią się m.in. Anna Bednarek, wnuczka Pawła Sobkowskiego - właściciela fabryki „Kamera Polska” z Chodzieży i Mariusz Jedynak, autor Katalogu „Polskie Aparaty Fotograficzne 1953-1985”. Eksponaty pochodzą z kolekcji Grzegorza Mehringa, Anny Bednarek i Państwa Mazurów. Wstęp wolny.

Oglądaj filmy animowane Od 8 do 11 listopada w ramach piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych na widzów czekać będą projekcje filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych, ekranizacje bajek dla dzieci, warsztaty oraz spotkania. Festiwal odbędzie się w dawnym kinie Watra, na Patio ASP oraz w Instytucie Kultury Miejskiej.

Przed nami XI edycja Wybrzeża Sztuki, coroczne święto miłośników teatru, bogate w najciekawsze, najwybitniejsze i najgłośniejsze spektakle prezentowane na polskich scenach. Dotychczasowe edycje naszego przeglądu dały trójmiejskiej publiczności możliwość obejrzenia, między innymi „Oczyszczonych" Krzysztofa Warlikowskiego, „Trylogii" Jana Klaty i „Między nami dobrze jest" Grzegorza Jarzyny.

Przez sceny Wybrzeża Sztuki przewinęło się wielu wybitnych polskich aktorów. W mistrzowskich kreacjach nasza publiczność mogła podziwiać, m.in. Krystynę Jandę, Danutę Stenkę, Annę Dymną, Maję Komorowską, Magdalenę Cie-lecką, Maję Ostaszewską, Danutę Szaflarską, Kingę Preis, Jana Peszka, Jana Frycza, Piotra Machalicę, Jerzego Trelę, Jana Englerta, Grzegorza Małeckiego, Krzysztofa Globisza i Zbigniewa Zapasiewicza. Tym razem też nie zabraknie ciekawych spektakli .

11 listopada wystawiona zostanie „Wojna Polska-Ruska pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej w reżyserii Pawła Świątka z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dzień później zobaczyć będzie można wielokrotnie nagradzaną sztukę „Ewelina płacze” Anny Karasińskiej z TR Warszawa. 14 listopada pokazany zostanie najnowszy spektakl Jana Klaty „Dług” z Teatru Nowego Proxima, a tegoroczną edycję Wybrzeża Sztuki zakończy najbardziej wyczekiwana premiera sezonu „Capri - Wyspa Uciekinierów” Krystiana Lupy z Teatru Powszechnego w Warszawie.

- poniedziałek, 11.11, 19.00, Duża Scena, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Dorota Masłowska „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”;

- wtorek, 12.11, 18.00 i 20.30, Stara Apteka, TR Warszawa, Anna Karasińska „Ewelina płacze”;

- czwartek, 14.11, 19.00 i 21.30, Scena Kameralna, Teatr Nowy Proxima „Dług”;

- piątek i sobota, 15 i 16.11,18.00, Duża Scena, Teatr Powszechny Warszawa, Curzio Malaparte „Capri - wyspa uciekinierów”.

Bilety od 50 - 150 zł, karnety: 240 - 300 zł, wejściówki (na wolne miejsca w sprzedaży pół godziny przed spektaklem) 40 zł.

Koncert patriotyczny z "Dziennikiem Bałtyckim" 14 listopada „Dziennik Bałtycki” i Cappella Gedanensis zapraszają mieszkańców Pomorza, szczególnie zaś Czytelników naszej gazety na koncert patriotyczny w Kościele Zielonoświątkowym Zbór Radość Życia w Gdańsku.

Artystka świętować będzie Diamentowy Jubileusz pracy wspólnie z widzami, podczas trasy koncertowej „Jubileusz. Śpiewam, czyli jestem”. Nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele stało się niezapomnianymi przebojami, np. „Tych lat nie odda nikt”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich plaż”, „Embarras”. Kryształowo czysty głos i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej artystkę wielkiego formatu . To będzie wyjątkowy koncert, składający się z piosenek starannie na tę okazję przez wybranymi przez artystkę. Muzyczną podróż dopełnią opowieści i wspomnienia Ireny Santor.

14.11, 19.00, Sala Koncertowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9, Gdynia, bilety 89-99 zł

Narracje w dzielnicy Siedlce Narracje to festiwal sztuki współczesnej prezentowanej w przestrzeni publicznej Gdańska. W tym roku zwiedzimy Siedlce.

