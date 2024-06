ERGO Hestia sponsorem tytularnym Inside Seaside (MediaRoom)

ERGO Hestia została sponsorem Theatre Stage po raz drugi. W niezwykle zaaranżowanej przestrzeni w tym roku zagrają: porównywany do Boba Dylana i Lou Reeda Kevin Morby, wielokrotnie nagradzana pianistka, kompozytorka i wokalistka Hani Rani, taneczni i przebojowi Kerala Dust oraz nastrojowy RY X. Na scenie wystąpią także Kasia Lins, Spięty i Rusted Teeth.

Łącznie na Inside Seaside usłyszymy niemal 30 artystów z Polski i ze świata. W programie znajdą się także pokazy filmowe i spotkania. We współpracy z ERGO Hestią, festiwal zaprasza także do obcowania z innymi formami sztuki.

W specjalnie zaadaptowanych salach AmberExpo zaprezentowana zostanie wystawa Kruchość by Artystyczna Podróż. To inicjatywa ERGO Hestii i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, która promuje artystów w ich naturalnym żywiole - internecie. Mogą oni eksplorować różne aspekty kruchości, takie jak emocje, natura, struktury czy relacje międzyludzkie. To także szansa na refleksję nad ulotnością życia i jego nietrwałością. Zdjęcia mogą być zarówno symboliczne, abstrakcyjne, jak i ukazywać dosłowne przykłady kruchości w otaczającym nas świecie.