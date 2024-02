Forum Gdańsk organizuje wystawę i konkurs fotograficzny. "Mój Gdańsk 2023"

Weź udział w kolejnej edycji. Fotografie możesz przekazać do końca października!

W każdej z dotychczasowych czterech edycji konkursu fotograficznego Mój Gdańsk nadsyłano od 600 do ponad 1100 fotografii. Aby zdjęcie zostało zakwalifikowane do konkursu przez Jury należy pamiętać o kilku prostych zasadach, które znajdują się w regulaminie konkursu.

– Wydawać by się mogło, że najważniejsza zasada, to „nadesłać zdjęcia w wyznaczonym terminie”, ale przyjmujemy obrazy wykonane na przestrzeni 5 lat. Jeśli nie zgłosimy ich w tym roku, to będzie szansa uczynić to w kolejnym. Czekania jednak nie zalecamy – dodaje Agnieszka Barczewska. – Najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie czy pliki, które chcemy nadesłać, spełniają parametry określone w regulaminie. Pierwsza selekcja fotografii odbywa się właśnie pod tym kątem. To właśnie na tym etapie odrzucane jest ok. 20% nadesłanych plików. Niekiedy musimy odrzucić bardzo ciekawe zdjęcie. Na uwadze mamy jednak to, że pliki muszą spełniać odpowiednie parametry, po to by można je przyjąć do kolekcji, a następnie wykorzystać i zaprezentować na wielu nośnikach. Nie tylko teraz, ale też za 50, 100 i więcej lat.