Gdańscy radni ustanowili rok 2020 rokiem Lecha Bądkowskiego. "Miał ogromny wkład w odzyskanie wolności dla naszego kraju"

Gośćmi podczas sesji byli prof. Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz córka Lecha Bądkowskiego - Sławina Kosmulska.

- Chyba nie ma większego argumentu, który wykorzystywany jest w edukacji, jak szukanie autorytetów u osób, które swoim życiem udowadniały ile warte są wartości. Którzy pokazali, że nawet gdy jest tyle przeciwności, można być temu wiernym. Lech Bądkowski w Zrzeszeniu jest postacią niezwykłą. Stanowi filar i wzór. To ważne, by przenieść to w przyszłe pokolenia. Był współtwórcą Zrzeszenia Kaszubskiego, a później działał w rozszerzonym Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Klub Pomorania, w którym działał był klubem młodych ludzi. Kluczem do widzenia tego wszystkiego jest widzenie wolności i niezależności - to jest fundament. Na jego ideach chował się Maciej Płażyński, Donald Tusk, Paweł Adamowicz, prezydent Dulkiewicz, właściwie my wszyscy - wyliczał prof. Wittbrodt.