Mija rok od wybrania nowej RMG. Co poróżniło, a co połączyło gdańskich radnych? Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza wyciszyła spory

Wśród radnych debiutantów jest sporo aktywnych osób, którym nie brak inicjatywy. Są one we wszystkich trzech klubach. To między innymi Cezary Śpiewak - Dowbór, Anna Golędzinowska i Jan Perucki z KO (wszyscy troje wywodzą się z rad dzielnic), Andrzej Skiba, Dawid Krupej i Przemysław Malak z PiS czy też Katarzyna Czerniewska z WdG.

Dwóch radnych (Waldemar Jaroszewicz i Romuald Plewa z PiS) wróciło do Rady po latach przerwy, a niemal połowa radnych to trzydziesto - lub nawet dwudziestolatkowie. 10. radnych z obecnego składu wywodzi się z rad dzielnic.

Do nieco groteskowych wymian uprzejmości - oraz podarunków - dochodziło między wiceprezydentem Grzelakiem, a radnym PiS Andrzejem Skibą. Na sesji Rady Miasta Gdańska na początku marca wiceprezydent wręczył radnemy... zestaw do gry w piłkarzyki do umilenia sobie czasu podczas wizyty w siedzibie Gdańskich Nieruchomości. Radny Skiba przekazał je do Domu im. Janusza Korczaka przy ul. Abrahama. Na kolejnej marcowej sesji Skiba wręczył Grzelakowi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie tzw. Afery Parkingowej z 2016 roku. Wiceprezydent odwdzięczył się bombonierką, którą radny przekazał radnej ugrupowania rządzącego tłumacząc, że “słodkości należą się damom”. Na tych wymianach podarunków z pewnością ucierpiała powaga Rady Miasta Gdańska.

Władze Gdańska od początku stanowczo się temu sprzeciwiały, tłumacząc, że to działanie wbrew samorządowi, które nie było konsultowane z nie tylko z włodarzami miasta, ale też ze środowiskami kombatanckimi. Sprawa była niejednokrotnie tematem dyskusji podczas sesji Rady Miasta. Przypominały one nieco spór ogólnokrajowy, między rządem a opozycją, z tą różnicą, że w Radzie Miasta Gdańska w roli adwokatów rządu występowali radni PiS.

Zmiany podatkowe wprowadzone przez rząd, mogą doprowadzić do tarć między KO a WdG. O ile między klubami panuje zgoda w kwestii takich jak inwestowanie w infrastrukturę chodnikowo -oświetleniową, to różnice zdań mogą pojawić się przy większych inwestycjach. Widmo zmian podatkowych może uszczuplić przyszłoroczny budżet Gdańska nawet o 120 mln. zł. O ile radni WdG chcą stawiać na politykę społeczną, która ich zdaniem była przez lata niedoinwestowana, to radnym KO zależy na budowie nowych, miejskich basenów, o które w kampanii wyborczej prosili ich mieszkańcy. Projekt przyszłorocznego budżetu, który powinien być zaprezentowany w połowie listopada, wskaże na co miasto będzie mogło sobie finansowo pozwolić, a z czego zrezygnować.

Latem gorąco zrobiło się gdy pojawiły się pierwsze pogłoski o kandydowaniu do Sejmu radnych PiS. Pewnymi kandydatami do startu w wyborach wydawali się Kacper Płażyński, Jan Kanthak czy Karol Rabenda (który już kiedyś bezskutecznie kandydował do Sejmu, a w maju do Parlamentu Europejskiego). Pytani przez radnych klubów rządzących o ewentualny start w wyborach. Przez pewien czas mówili, że nie wykluczają, że ktoś może wystartować, po to by być “ambasadorem interesów Gdańska”. Gdy okazało się, że poza ww. trójką do Sejmu chcą kandydować również Joanna Cabaj (także debiutantka w Radzie) oraz wieloletni szef klubu radnych PiS Kazimierz Koralewski, pod ich adresem pojawiły się zarzuty o wykorzystanie Rady jako trampoliny do kariery.

Od takich oskarżeń wolny był jedynie Koralewski, który do Sejmu startował po wielu latach pracy w Radzie. Do Sejmu dostali się jedynie Kacper Płażyński oraz Jan Kanthak, który kandydował... z Lublina. Szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed rokiem kandydował do Rady z hasłem “Rzecznik ministra Ziobro - Rzecznik Waszych Spraw” po kilku miesiącach, w trakcie których stopniowo tracił zainteresowanie pracą w Radzie, dostał się do Sejmu pod hasłem “Rzecznik Lubelszczyzny”.