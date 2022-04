Gdańsk Maraton 2022. Andrzej Rogiewicz najszybszy. 1932 osób zameldowało się na mecie. Wyniki i zdjęcia 6. edycji maratonu

Gdańsk Maraton 2022 - bieg ulicami miasta

Poznaliśmy zwycięzcę 6. Gdańsk Maratonu. Najszybciej linię mety przeciął Andrzej Rogiewicz z Grudziądza, który samotnie walczył na trasie od drugiego kilometra. 29-letni biegacz na pokonanie trasy potrzebował 2 godzin, 25 minut i 26 sekund. Drugi Grzegorz Kujawski z Pucka stracił do niego "na kresce" 23 sekundy. Trzecie miejsce przypadło Andrzejowi Witkowi z Wrocławia (2:29.18).

- Taktyka na pewno zakładała walkę o zwycięstwo. Miałem nadzieję, że będzie możliwość rywalizowania na poziomie czasu 3.22-3.23 na kilometr. Pierwsze dwa kilometry były bardzo wolne, więc postanowiłem pobiec to, co sobie założyłem, mając nadzieję, że ktoś podejmie rękawicę. Wyszło inaczej. Z wiatrem biegło się fajnie, lekko, pod wiatr trzeba było popracować, bo utrudniał bieganie poniżej tempa 4 minut na minutę. Na wiadukcie strasznie mną miotało. Na 32-35 kilometrze miałem już przewagę półtorej minuty, potem minutkę, więc ostatnie kilka kilometrów odpuściłem już sobie zwalniając, aż do samej mety. Cieszę się, że wróciło wspólne bieganie. Każdy w swoim tempie, każdy jest zwycięzcą – podsumował zwycięzca 6. Gdańsk Maratonu.