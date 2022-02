Gdańsk: Skrajne zachowania kierowców skutkują dużą częstotliwością zdarzeń drogowych. Czy ul. Świętokrzyska doczeka się zmian? Kamil Kusier

Anna Szałkowska

Tylko w 2022 roku na ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku doszło do kilku groźnych wypadków, w których udział brały zarówno samochody osobowe, jak i autobusy komunikacji miejskiej. Co jest jednak przyczyną tych zdarzeń? Czy Miasto Gdańsk planuje przebudowę drogi? Co należy zmienić, aby w kolejnych miesiącach wyeliminować ryzyko zdarzeń? Czy warto ograniczyć prędkość na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Konstantego Bergiela do skrzyżowania z ul. Konrada Guderskiego?