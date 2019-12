Gdańska Romka dostała Nagrodę Równości. Tydzień później ma rozpoczać się proces eksmisyjny

Teraz jest zima, więc pewnie nas nie wyrzucą, ale później to nie wiem. My tam mieszkamy prawie 10 lat. Nie mamy dokąd pójść - rozkłada ręce jeden z mieszkańców osady. - Martwimy się i nie wiemy co będzie dalej. Mówili, że mamy się wyprowadzić już dużo razy. Tylko, że jeżeli nie będzie tego domu to my nie mamy innego.