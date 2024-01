Gdański sąd apelacyjny oddalił wszystkie wnioski dowodowe obrony Stefana Wilmonta. Wyrok w procesie odwoławczym 23 stycznia

Proces apelacyjny za zabójstwo Pawła Adamowicza

Najmocniejszym zarzutem obrony było niepowołanie w I instancji na świadków lekarzy z więziennego ośrodka psychiatrycznego w Szczecinie, którzy już w 2016 roku, gdy Wilmont odsiadywał poprzedni wyrok, zdiagnozowali u niego chorobę psychiczną. Sąd stwierdził, że znana stronom i biegłym, włączona do materiału dowodowego, dokumentacja medyczna ze Szczecina była wystarczająca .

Sąd nie podzielił zawartych w apelacji argumentów o niewyjaśnionych różnicach pomiędzy trzema opiniami biegłych ze śledztwa prokuratorskiego. Jak mówił sędzia Włodzimierz Brazewicz, trzecia opinia rozstrzygnęła różnice pomiędzy sprzecznymi ze sobą pierwszą a drugą . Powoływanie kolejnego zespołu biegłych, co było jednym z wniosków dowodowych apelacji, byłoby przewlekaniem procesu.

Wilmont, wyraźnie szczuplejszy niż na rozprawach w sądzie I instancji, sprawiał wrażenie lekkiego zdenerwowania. Po nielogicznej wypowiedzi wykazał się orientacją w prawie karnym, stwierdzając, że jeśli jego niepoczytalność nie zostanie uznana, to „powinno być, [za zabójstwo - red.] w afekcie, 5 lat”, które już zresztą odsiedział.

- Ja muszę jak najszybciej wyjść z więzienia, żeby wreszcie zacząć życie, które sąd mi zabrał - stwierdził Wilmont w chaotycznym ostatnim słowie , w którym padały argumenty o amerykańskich specjalistach, którzy badali go specjalnym hełmem rejestrującym wszystkie zmysły, codziennych dyskusjach z milionem internautów z Europy, czy niemożliwości poradzenia sobie z jego przypadkiem przez służbę więzienną udowodnioną przez amerykańskie służby specjalne.

Na rozprawie 23 stycznia zostanie też ogłoszona decyzja w sprawie skargi oskarżycieli posiłkowych na uzasadnienie wyroku I instancji. Spośród nich na sali był obecny Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska. W pełnym składzie stawiło się samo oskarżenie: prok. Agnieszka Nickel-Rogowska, i reprezentanci oskarżenia posiłkowego - adwokaci Jerzy Glanc, prof. Zbigniew Ćwiąkalski i Paweł Knap. Nieobecny był mec. Marcin Kminkowski broniący Wilmonta, reprezentował go Damian Witt z jego kancelarii adwokackiej. Wśród publiczności pojawili się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Aleksander Hall.

Śledztwo w sprawie zabójstwa na Targu Węglowym trwało 3 lata, głównie z powodu komplikacji przy rozstrzyganiu kwestii, czy Wilmonta można w ogóle sądzić. Wcześniej, jeszcze przed poprzednim wyrokiem i w jego trakcie miał on być konsultowany psychiatrycznie. Zdiagnozowano u niego objawy schizofrenii paranoidalnej, jednak odmawiał leczenia. Gdańska prokuratura prowadząca sprawę zleciła aż trzy ekspertyzy dotyczące poczytalności oskarżonego.

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po 40 latach wyroku. Na 10 lat został pozbawiony praw publicznych. Karę ma odbywa w trybie terapeutycznym na oddziale dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ten sposób sąd przychylił się do zasadniczej części wniosków prokuratury.

Pierwsza mówiła o jego całkowitej niepoczytalności, z czym nie zgadzała się poszkodowana rodzina byłego prezydenta Gdańska wątpliwości miała też prokuratura. Druga opinia biegłych stwierdzała częściową poczytalność Stefana W. w momencie zbrodni. To oznaczało, że 30-latek nie trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, lecz może stanąć przed sądem. Ponieważ oba dokumenty były sprzeczne prokuratura zamówiła trzecią ekspertyzę, rozstrzygającą na korzyść treści drugiej. Do sądu można było skierować akt oskarżenia. Ten wpłynął 10 grudnia 2021 roku.