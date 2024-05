Gdański Urząd Pracy rozpoczyna nabór do programu stażowego. Okazja dla pracodawców i młodych stażystów

Rusza program stażowy GUP

Rusza nabór wniosków od pracodawców, którzy chcieliby w swojej firmie zorganizować staż. To okazja do rekrutacji przyszłych pracowników dla wielu przedsiębiorców. W ten sposób firmy mogą wdrożyć stażystę i zintegrować go z obecnym zespołem. Stażyści mogą z kolei sprawdzić się na danej pozycji i zdobyć cenne doświadczenie. Koszty związane z przyjęciem stażysty, w tym wypłacane mu co miesiąc stypendium w wysokości 1790,30 zł netto, pokrywa urząd pracy. Pracodawca opłaca jedynie koszt badań lekarskich oraz szkolenia BHP.

ZOBACZ TAKŻE: Dużo emocji w Gdańsku wokół akcji przenoszenia płazów podczas corocznej migracji zwierząt. Ludzie pomogli czy zaszkodzili? Sprawdziliśmy

Program stażowy Gdańskiego Urzędu Pracy jest elastyczny pod względem doboru osób kierowanych na staż. Firmy mogą skorzystać ze wsparcia urzędu pracy. Wystarczy tylko podać wymagania, jakie powinien spełniać przyszły stażysta. Na tej podstawie, z rejestru osób bezrobotnych, wytypowana zostaje grupa kandydatów, spośród której pracodawca samodzielnie dokonuje wyboru stażysty.