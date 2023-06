Groźne upadki, kontuzje i powtórki w meczu Zdunka Wybrzeża Gdańsk z PSŻ-etem Poznań Rafał Rusiecki

Kontuzje Seweryna Orgackiego z Wybrzeże Gdańsk i Adriana Gały z PSŻ-etu Poznań, liczne defekty oraz powtórki - tak przebiegała w sobotę, 3 czerwca 2023 roku rywalizacja na torze żużlowym im. Zbigniewa Podleckiego. Gdańszczanie przystępowali do niej z założeniem walki o odrobienie strat z Poznania, a co za tym idzie wywalczenia pierwszego punktu bonusowego. Udało się, chociaż kibice musieli drżeć o wynik do samego końca. Wybrzeże wygrało 49:40 i zaledwie punktem "wyszarpało" bonus.