Grupa Remontowa ma pełny portfel zamówień i dużo pracy

Epidemia oczywiście utrudnia działanie stoczni. W związku z obostrzeniami na całym świecie, trzeba było zmienić sposób realizacji projektów, co jest na bieżąco uzgadniane z klientami stoczni. Jednym z takich utrudnień są ograniczenia przyjazdów zagranicznych serwisantów.

- Generalnie sytuacja jest trudna, ale sobie radzimy - informuje zarząd Remontowa Holding.

Jakie procedury wprowadzono?

Statki wpływające do stoczni przechodzą na redzie obowiązkową kontrolę służb granicznych i sanitarnych.

- W stoczniach Grupy Remontowa Holding spełniamy wszystkie zalecenia krajowe i lokalne, a dodatkowo wprowadziliśmy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Polegają na zmianach w organizacji pracy oraz ruchu pieszym i kołowym, aby w maksymalnym stopniu chronić zdrowie pracowników, kooperantów, a także przedstawicieli armatorów tu przebywających - przekazuje Grzegorz Landowski, dyrektor ds. komunikacji w Grupie Remontowa Holding.

Procedury obejmują dokładne sprawdzanie, w tym pomiary temperatury wszystkich wchodzących i wjeżdżających do stoczni, monitorowanie stanu zdrowia załóg na statkach (ankiety pobytowe, stałe pomiary temperatury załóg, łącznie z kapitanem, ograniczenie przemieszczania się załóg do stref wydzielonych na statkach, zakaz opuszczania statku przez załogantów), ograniczenie wzajemnych kontaktów do minimum niezbędnego dla realizacji projektów, zakaz wieloosobowych zebrań i zgromadzeń, codzienna dezynfekcja wyznaczonych powierzchni i miejsc na statkach i lądzie, odwołanie wyjazdów służbowych itd.