Instalacja fotowoltaiczna będzie produkować energię dla Domu Dziecka im. Jana Korczaka w Gdańsku. To prezent od trójmiejskiej firmy

- Biorąc pod uwagę jakie jako dom dziecka mamy potrzeby pomoc w firmy Sunsol jest ogromna. Zaoszczędzone na energii środki pomogą w jeszcze lepszym wymiarze wesprzeć nasze dzieci i pomagać im w codziennym rozwoju - mówi Ilona Puckowska-Pociask, dyrektor domu im. Janusza Korczaka w Gdańsku.

Gdańska firma nie tylko przekazała wygrane komponenty, ale również zajęła się ich profesjonalnym montażem oraz wszelkimi formalnościami.

- Jak każda firma musimy generować zysk, ale już co zrobić z zyskiem, to już inna decyzja. Nasza była taka, by wesprzeć dom dziecka, który robi niesamowite rzeczy kształtując i wychowując przyszłe pokolenia. My zaś chcemy zapewnić przyszłym pokoleniom czystą energię - zaznaczył Michał Kitkowski, właściciel firmy SunSol.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na zasilanie wszelkich urządzeń elektrycznych energią wyprodukowaną przez słońce. Moduły zbierają promienie słoneczne i przekazują do falownika. Falownik zaś zmienia ją na prąd zmienny, czyli taki z jakiego korzystamy na co dzień.