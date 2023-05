Jarosław Zyskowski z Trefla Sopot: To być może nasz ostatni mecz. Teraz gramy o wszystko

Źle rozpoczęliście w Ergo Arenie trzecie spotkanie ze Śląskiem Wrocław, który uzyskał przewagę punktową w pierwszej kwarcie. To rzutowało na końcowy wynik i zwycięstwo mistrzów Polski 88:80?

Od tego się zaczęło. Wyszliśmy nieskoncentrowani w to spotkanie. Zespół z Wrocławia zrobił przewagę i kontrolował ten mecz. Nie udało nam się wrócić. Przy takiej liczbie strat ciężko wygrać mecz (20 miał Trefl, a Śląsk 18 - przyp.).

Zabrakło determinacji? Tylko pan i Darious Moten w tej pierwszej części dotrzymywaliście kroku Śląskowi.

Nie wiem. Najgorzej, że straty nie były efektem presji zawodników ze Śląska, tylko gdzieś sami wyrzucaliśmy piłki. Jak tak się gra, to nie można wygrać.

A skąd to się wzięło, skoro mecz był u siebie, w Ergo Arenie?

Nie wiem, skąd to się wzięło. Nie jest to pytanie do mnie.